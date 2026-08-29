İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika
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İlke Özyüksel Finale Yükseldi

İlke Özyüksel Finale Yükseldi
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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.

MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Çin'in Guiyang kentinde düzenlenen UIPM Pentatlon Büyükler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, sergilediği başarılı performansla kadınlar kategorisinde adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TSİ 11.30'da gerçekleştirilecek final müsabakalarında dünya şampiyonluğu ve madalya için mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlke Özyüksel Finale Yükseldi - Son Dakika

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