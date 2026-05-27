İlke Özyüksel: İlklerin Sporcusu

Türkiye'yi olimpiyatlarda modern pentatlon branşında ilk kez temsil eden ve dünya kupasında Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan İlke Özyüksel, "ilklere imza atarak ilerlediğini" söyledi.

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında şampiyon olarak Türkiye tarihine adını yazdıran İlke Özyüksel Mihrioğlu ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, AA Ankara Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Erkan Tiryaki'nin sunuculuğunu yaptığı AA Spor Masası'na konuk oldu.

Milli pentatlet, Türkiye'nin dünya kupasında modern pentatlondaki ilk altın madalyası için "İlk olmak ve bunu başkasına kaptırmamak yıllardır hedeflerimden biriydi. Bunu, biraz uzun ve meşakkatli bir yol sonucu kazanabildim ancak bunu yapacağıma her zaman inanıyordum. Bu süreçte hiç pes etmeden çalışmak çok yardımcı oldu. Yarışmada bir sürü değişken faktör, olumsuz hava şartları vardı. Buna rağmen bu süreci iyi yönetebilmek, çok yoğun bir çeyrek final ve yarı final sonrasında bu finalin üstesinden gelebilmek açıkçası kendimi de geliştirdiğim ve yendiğim bir süreç oldu. Olimpiyat adına güzel bir adım olduğu için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Madalyaların diğer yarışmalar öncesi "sinyal" anlamına geldiğini aktaran İlke, "Önümüzde ilk olarak ağustos ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, sonrasında Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası var. Ama en büyük hedefimiz kotayı alarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyatlardaki ilk madalyayı ülkemize kazandırmak. Federasyonumuz ve antrenörlerimizle daha bilinçli, programlı, çok daha organize çalışıyoruz. Madalya için tek yürek olmuş durumdayız. Dördüncü olimpiyatımız olacak, gerçekten çok tecrübeliyiz ve tecrübenin ne demek olduğunu yaşadıkça ve öğrendikçe daha iyi anladım. Umarım dördüncü olimpiyatımız ülkemize madalyayla taçlanır. Çoklu branşlarda tarih yazarız ve Türkiye'nin de var olduğunu, bu branşta çok güçlü olduğumuzu bütün dünyaya gösteririz." dedi.

"Buralara gelmek hiç kolay olmadı"

İlke, modern pentatlona yeni katılan parkur branşını 28 yaşında öğrenmenin dezavantaj olmasına rağmen çok çalışarak açığını kapattığını dile getirdi.

"Üst bölgem çok zayıf, çok kaslı bir vücuda ve güçlü bir el pençe kuvvetine sahip bir sporcu değilim ama ona rağmen gerçekten çok çalıştım." diyen İlke, şöyle devam etti:

"Günde 4-5 saat parkurdan hiç çıkmadım. İlk gelen ben oldum, son giden ben oldum. Çok emek sarf ettim, çünkü biliyordum bunu istiyorsan gerekliliklerini yerine getirmen gerekiyor. İlk başladığımda 2-3 aydan sonra 3 tane omuz yırtığıyla baş ettim ama çok şükür tedavilerimiz güzel oldu, korumasını da güçlendirmesini de çok güzel yaptık. En büyük hedeflerim sağlığımı korumak ve tabii ki performans anlamında gelişmek. Avrupa Şampiyonası, şu anda madalyaya hiç uzak bakmadığım, düşününce panik yapıp heyecanlanmadığım bir an oldu. Çok ulaşılabilir bir hedef haline geldi."

Yeni branşta kendini geliştirdikten sonra rakipleri tarafından "korkulan bir sporcu" olmaya başladığını vurgulayan İlke, "Dünyaya ve Avrupa'ya korku salmamız, adımızı onlara kabul ettirmemiz bizim için çok önemliydi. Artık bir yarışa girdiğimizde, örneğin elemelerde, yarı finalde, finalde, artık 'İlke var' diye korkuyorlar. İnsanlara bakan taraf değil bakılan taraf olduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Özellikle modern pentatlonun hiç var olmadığı, çok yeni oluşan bir ülkede buralara gelmek hiç kolay olmadı. 1900'lü yıllarda olimpiyat şampiyonları çıkaran ülkeler varken modern pentatlon federasyonu kurulduğunda bizim daha antrenörümüz dahi yoktu. Böyle ülkelere varlığımızı kabul ettirmek ülkemiz ve bizim açımızdan çok değerli." diye konuştu.

Milli pentatlet, "İstanbul'da bir Avrupa Şampiyonluğu'ndan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan telefonu bekliyor musun?" sorusuna ise "Bekliyorum evet. Bizim için çok önemli bir şey tabii ki. Türkiye'nin en büyük adamı, temsilcisi sizi tanıyor, sizinle ilgileniyor ve size destek oluyor. Bundan daha onur duyulan, daha güzel bir şey olabilir mi? Biz de bayrak için çalışıyoruz ama varlığımızın ve emeklerimizin desteklenip fark edilmesi bizim için inanılmaz motivasyon kaynağı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması paha biçilemez bir değer bizim için. Tabii ki en büyük hayalim." yanıtını verdi.

"Elimizde İlke gibi bir cevher vardı"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 2018 yılında federasyona geldiklerinde elit sporculardan çok altyapıyı geliştirmeye yönelik çalışmalarla işe başladıklarını aktardı.

Aydın, "Bir de elimizde İlke gibi bir cevher vardı. İlke'nin analizlerini çıkarttık, her zaman kendisiyle de bu konuyu görüşüyorduk. Onun teknik ve çalışma ekibiyle alakalı projeler hazırladık, TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) ile çalışmalar yaptık. Kupa önümüzde duruyor ama bu İlke'nin başarısı, mücadelesi. Bizler de idari yapının içerisinde sporcularımıza hep sahip çıktık, devamında da sahip çıkmaya çalışacağız. İlke'nin arkasından da sporcular gelmeye başladı, 15, 16 ve 17 yaşında sporcularımız var. İnşallah İlke ablalarının izinden gidebilirlerse onlar için de başarılar gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonası heyecanı İstanbul'da

İstanbul'da ağustos ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Aydın, "Şu anda oraya kanalize olmuş durumdayız. İlke'nin yanı sıra erkek sporcularımız Kıvanç Taşyaran, Buğra Ünal, Muhammed Emir Kurtulan, Arda Meriç gibi genç sporcularımızla başarı yakalayacağız." dedi.

Göreve geldikten sonra yeni yapılanmayla küçük yaş gruplarında Türkiye yarışmalarını arttırdıklarına dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binicilik branşının yerine engel parkuru branşının gelmesiyle 2024 yılından sonra 9 ve 11 yaş altı yarışlarını Türkiye'de yoğun bir şekilde yapmaya başladık. İllerimize engel parkurları kurduk. Şu anda 24 ilimizde engel parkuru var. Antrenörler ve veliler yoğun bir şekilde bize gelmeye başladı. Daha önce yaş gruplarında 100-150 şimdi, 600-700 sporcuyla yarışlar yapıyoruz. Eryaman'da Türkiye'de ilk defa modern pentatlonun beşli branşının yapıldığı antrenman alanı oluşturduk. Orada yüzme havuzumuz, atletizm sahamız, atış poligonumuz, içeride engel parkurumuz ve eskrim salonumuz var. Atletizm sahasına iki tane büyük engel parkuru daha yapıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte atletizm sahasının üstünü kapatıp altyapı sporcularına daha net bir şekilde antrenman yapabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. 2021 yılından itibaren 'Laser Run' dediğimiz kombinasyonda kullandığımız tabancaların yerlisini üretmeye başladık. Eskrimde sinyalizasyon cihazı yaparak kulüplerimize verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu, Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın spora yaptığı yatırımlar, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'nın bize destekleri ve önceki dönem Federasyon Başkanımız, şu andaki Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz ve TMOK Başkanımız Veli Ozan Çakır'ın bize açtığı yoldan ilerleyerek altyapıyı geliştirme organizasyonları yapabilme kabiliyetine ulaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."