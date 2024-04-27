İlke Özyüksel Mihrioğlu Macaristan\'da Dünya Kupası\'nda 5. oldu

Spor

Milli modern pentatloncu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nın üçüncü etabında 5. oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleşen organizasyonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde yarıştı.

Binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yapılan yarışta İlke, 1401 puanla 5. sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nın üçüncü ayağı yarın karışık bayrak yarışıyla sona erecek.