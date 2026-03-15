İlker Püren: Psikolojik Faktörler Önemli

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, "Aslında her zaman maç değerlendirmesi yaparız ama artık öyle haftalardayız ki; psikolojik faktörlerin ön planda olduğu, maç önünün, devre arasının, soyunma odasının psikolojisinin yüksek olması gereken haftalardayız. O yüzden oyuncuların belli bir duyguya sarılması gerekiyor. Ben maç bugün maç yorumu yerine tesislerde yaşadığımız küçük bir olayı anlatmak istiyorum. Emre Hoca ile beraber kahvaltıdan sonra hep birlikte odasında oturuyorduk. Emre Hocanın kızı arayarak, 'Baba 1 puan seni mutlu eder mi?' diye sordu. Emre Hoca da, 'Hayır kızım kazanmaktan başka alternatif yok, tek seçenek olarak maçı kazanacağız' dedi. Daha sonra da 'Maçı kazanırsak sana hediye alacağım' dedi. Ben de maç öncesi oyunculara soyunma odasında sorumluluklarının çok büyük olduğunu hem de bir kızın hayalinde olduklarını söyledim. Tabii Emre Hocanın sorumluluğu daha da büyük. Çünkü babalar sözünü tutar. Buradan Leyla'ya sesleniyorum. Baban sözünü tuttu. Ben de kendi adıma kızlarıma söz vermiştim. Sözümüzü tutuğumuz için mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL