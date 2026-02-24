İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı - Son Dakika
İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

İlker Yağcıoğlu\'nun En-Nesyri pişmanlığı
24.02.2026 18:33
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa beraberliği hakkında konuşan spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, ara transfer döneminde yolların ayrıldığı Youssef En-Nesyri hakkında konuşarak ''Bu tarz maçlarda bir tane bitirici lazım. 38 tane orta yapılmış, bilseydim En Nesyri'yi yollamazdım. Bu adamı forvet almadan nasıl yollarsınız?'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"BİR TANE BİTİRİCİ LAZIM"

Fenerbahçe'ye bitirici bir golcünün gerekli olduğunu ifade eden İlker Yağcıoğlu, "İlk devre temposu oldukça düşüktü ona rağmen iki tane net pozisyonları vardı. İlk yarıda pozisyonlar daha netti. İkinci yarıda vitesi yükselttiğin anda, çerçevede bir tane bitirici lazım. Gol atıyor bu takım, sıkıntı yaşamıyor dedik ama bu tarz oynadığın maçlarda sana orada bir tane bitirici lazım." dedi.

"BU ADAMI NASIL YOLLARSINIZ?''

En-Nesyri'nin yollanmasının hata olduğunu belirten Yağcıoğlu, "Bu tarz maçlarda bir tane bitirici lazım. 38 tane orta yapılmış, bilseydim En Nesyri'yi yollamazdım. Bu adamı forvet almadan nasıl yollarsınız? Duran ve En-Nesyri varken bu kadar iyi ortalar gelmiyordu ama bu maçta Talisca'ya geldi. O tarz bir oyuncu olsa çok rahat skoru almıştın." ifadelerini kullandı.

''SKORA GÖRE KONUŞSAK FENERBAHÇE'Yİ ÇOK HIRPALARDIK''

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Gereksiz bir panik, telaş havası vardı. Fenerbahçe'nin daha sakin olması lazım. Bütün bunları ekleyince böyle bir skor çıktı ama son dakikadaki şanssızlık. Skora göre konuşsak, bu maçta Fenerbahçe'yi çok hırpalardık. Bu maçta konuşulacak çok şey var. İkinci devreye bakınca futbol adına hakikaten talihsizlik. Rakip bir kere gelmiş ve gol atmış. İkinci devreye bakıyorsun, oyun doğru ama bir tane golcüsünün olmaması puan kaybına neden oldu. Başka tülü bir açıklama getirmemi kimse beklemesin." yorumunu yaptı.

