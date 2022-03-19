İlker Yanar: "Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı" - Son Dakika
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İlker Yanar: "Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı"

19.03.2022 23:35

- İlker Yanar: "Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı" Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar, deplasmanda Menemenspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada skor olarak kaybettiklerini ancak oyun olarak ortaya koydukları mücadeleden...

- İlker Yanar: "Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı"

İZMİR - Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar, deplasmanda Menemenspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada skor olarak kaybettiklerini ancak oyun olarak ortaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını söyledi. Yanar, hakem yönetimine de tepki göstererek, "Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, deplasmanda Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer'in kırmızı kart görmesi nedeniyle Yardımcı Antrenör İlker Yanar açıklamalarda bulundu. Yanar, "Tansiyonu yüksek bir maç oynadık. İki devrede bizim için farklı oldu. Yaklaşık 2-3 haftadır basit ve kolay goller yemeye başladık. Bu bizim kendi sorunumuz. Adaletli maç yönetilmesini istiyoruz. Geçen hafta Bursaspor maçında da faul olmayan pozisyonlardan oyuncularımız kırmızı kart gördü. Burada da anlaşılmaz bir şekilde 3-0 geriye düştük. 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz bir reaksiyon göstererek 3-2'yi yakaladık. Spor kamuoyu da izledikten sonra nasıl karar verir bilmiyorum ama yan hakemin öncelikle orta sahaya koşarak golü verdiği, orta hakemin de hem fikir olarak birlikte karar verdiği ve 5-10 saniye içerisinde anlamsız bir şekilde iptal edilen bir gol var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama rakip antrenör bile maçtan sonra gelip 'Çok nizami bir gol iptal edildi. Hakkınızı helal edin' dedi. Bunları yıllardır yaşıyoruz, bundan sonra da yaşayacağız. Profesyonel futbolcu olmalarına rağmen çocuklar içeride ağlıyor. Daha adaletli bir yönetim istiyoruz. Kayrılmak da istemiyoruz. Gördüklerini çalsınlar yeter. Kiminin gücü kime yetiyorsa, kim daha iyi hazırlandıysa, hafta sonundaki maçı kim daha çok istiyorsa o kazansın. Çok fazla konuşmanın anlamı da yok. Lig devam ediyor. Biz bu kaybettiğimiz puanları telafi ederiz. Skor olarak kaybetmiş olabiliriz biz ama oyun olarak takımımızın ortaya koymuş olduğu inanılmaz mücadeleden memnunuz. Ben burada Reha hocamın yerine toplantıya gelmek zorunda kaldım. Reha hocam da hiçbir şey yokken anlamsız bir şekilde açıklaması yapılamayacak şekilde kırmızı kartla cezalandırıldı. Yıllardır bu liglerde çalışan insanlarız. Hiçbir şekilde hiç kimseye hakaret ederek kart görmüşlüğümüz, oyundan atılmışlığımız yoktur. Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı" şeklinde konuştu.

İlker Yanar: Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı
İlker Yanar: Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı
İlker Yanar: Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2

Boluspor, oyunlar, Futbol, Skor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlker Yanar: 'Futbol oynamak kolay değil ama maç yönetmek de bu kadar basit olmamalı' - Son Dakika


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