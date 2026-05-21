İlkin Aydın\'dan VNL Açıklamaları

21.05.2026 10:46
Milli voleybolcu İlkin Aydın, VNL öncesi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

MİLLİ voleybolcu İlkin Aydın, "Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 3 Haziran'da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Her turnuvada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten İlkin Aydın, "Şu anda uzun vadeli konuşmam mümkün değil. Ama şu anda çok keyifli ve çok genç bir ekip var. Önce İtalya'da küçük bir hazırlık turnuvamız var. Orada birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulacağız. Sonrasında da Brezilya'ya gidiyoruz. Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'KUPAYLA KAPATTIK, MUTLU KAPATTIK'

Formasını giydiği Galatasaray'ın nasıl bir sezon geçirdiğinden bahseden milli voleybolcu, "Gerçekten çok yoğun ve zorlu bir sezondu bizim için. Kupayla kapattık, mutlu kapattık. Voleybolu severek kapattık, severek de devam ediyoruz. Çok fazla sakatlığımız oldu. Lig sezonunda istediğimizi yapamadık ama oradan kalkıp şampiyon olmayı da bildik. O yüzden staffa, arkadaşlarıma ve kulübüme teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

'KENDİ SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK ÖZEL'

VNL'in bir ayağının Ankara'da gerçekleşecek olması hakkında konuşan İlkin, "Tabii ki hiçbir yerde yalnız kalmıyoruz ama evimizde, kendi seyircimizin önünde oynamak her zaman bizim için çok özel. Nerede olursalar olsunlar biz desteklerini hep hissediyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

İlkin Aydın, milli takımın sürekli madalya mücadelesi vermesindeki istikrarı ise, "Bence buradaki her insanın işini severek yapıyor olması" diye açıkladı.

Kaynak: DHA

