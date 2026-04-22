İmam Hatipler Spor Oyunları Düzce\'de

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği'nin koordinesinde, Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği, Öncü Spor Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen İmam Hatipler Spor Oyunları, Cumayeri Spor Salonu'nda tüm heyecanıyla sürüyor.

Organizasyon kapsamında futsal ve voleybol müsabakaları büyük bir heyecan ve rekabet içerisinde devam ediyor. Öğrencilerin yüksek performans sergilediği karşılaşmalarda centilmenlik ön planda tutulurken, tribünlerde de coşkulu anlar yaşanıyor. İmam Hatipler Spor Oyunları, farklı branşlarda oynanacak müsabakalarla ilerleyen günlerde de devam edecek. - DÜZCE