İmam Hatipliler Spor Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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İmam Hatipliler Spor Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor

İmam Hatipliler Spor Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor

Manisa Merkez 1. Amatör Küme B Grubu'nda İmam Hatipliler Spor, 15. hafta sonunda liderliğini sürdürmekte ve bir sonraki maçında Manisa Çarşı FK'yı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek.

19.01.2025 19:46  Güncelleme: 19:49
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Manisa Merkez 1. Amatör Küme B Grubunda 15. Hafta maçları sonunda İmam Hatipliler Spor ligin son 3 haftasına en yakın rakibi Paşaköy Futbol SK'nın 7 puan önünde lider girdi. İmam Hatipliler Spor önümüzdeki hafta oynayacakları Manisa Çarşı FK maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ligin başından beri şampiyonluğun en büyük adayı olan Manisa İmam Hatipliler Spor ligin bitimine 3 hafta kala 7 puan farkla liderliğini korudu. Ligin 15. haftasında Manisa İmam Hatipliler Spor, Manisa Başakşehirspor'u 1-0 yendi. Ligin ikincisi olan Paşaköy Futbol SK ise rakibi Halitpaşa Belediyespor'un eksik kadroda olması dolayısıyla oynanmayan maçtan 3-0 hükmen galip ayrıldı. Ligin 16. haftasında Manisa Çarşı FK'yı yenmesi durumunda hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de 17. Hafta en yakın rakibi olan Paşaköy Futbol SK'nın karşısına şampiyon olarak çıkacak.

Grupta 15. hafta sonunda alınan diğer sonuçlar şöyle: Hamzabeylispor-45 Manisa Yaşamspor: 2-2, Karaağaçlı Teknikspor-Akmescitspor: 0-1, Manisa Çarşı FK-Alaybeyspor: 1-1 - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Futbol, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmam Hatipliler Spor Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

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