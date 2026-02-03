İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü - Son Dakika
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü

İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
03.02.2026 19:15
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinin iptal olmasıyla birlikte Al Ittihad, yeni golcüsünü tanıttı. Al Ittihad, En-Nesyri'nin yerine Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı 30 milyon euro karşılığında transfer etti.

Al Ittihad, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinin iptal olmasıyla birlikte yeni golcüsünü kadrosuna kattı.

EN-NESYRI YERİNE 30 MİLYON EUROLUK GOLCÜ

Fransız yıldız Karim Benzema'yı Al Hilal'e gönderen Al Ittihad, bu bölgedeki boşluğu Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile doldurmak istemiş ancak transfer sistemine girilen hatalı bilgiler sonrası transfer gerçekleşmemişti. Suudi Arabistan temsilcisi, Faslı yıldızın yerine Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı transfer etti. Al Ittihad, genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü

EN-NESYRI TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETMİŞTİ

Kocaelispor karşılaşmasında takımının yanında olan ve maça 11'de başlayan En-Nesyri, mücadele sonrasında Al Ittihad'e katılmak üzere takım arkadaşlarına veda etmişti. Ancak yaşanan süreç sonrası En-Nesyri'nin ayrılığı iptal oldu.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü - Son Dakika

