İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika
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İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun

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Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş, orta saha transferinde de mutlu sona yakın. Siyah-beyazlılar, PSG'nin 20 yaşındaki Cher Ndour'u 1 yıl kiralamak için Fransız devi ve genç futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transfer, son pürüzlerin giderilmesinin ardından irkaç gün içinde resmiyete kavuşacak.

10.08.2024 16:10
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, PSG'nin genç yıldızı için masaya oturdu. Cher Ndour'u isteyen siyah-beyazlılar, Fransız devine genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Cher Ndour'u 1 yıl kiralamak için PSG ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve transferin birkaç gün içinde resmileşmesi beklendiği ifade edildi.

İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki genç yıldız, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. 1.90'lık İtalyan futbolcu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

İmzaların atılması an meselesi! PSG\'nin yıldızı Beşiktaş\'a hayırlı olsun

Beşiktaş, Cher, PSG, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika

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