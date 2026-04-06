İnan: \'Bir puan önemliydi\'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından bir puanın değerli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, oyuncularının isteklerini neredeyse harfiyen yerine getirdiğini belirterek, mücadelelerinden memnun olduğunu aktardı.

Karşılaşmayı kazanmaya daha yakın olan taraf olduklarını söyleyen İnan, şöyle konuştu:

"Artık ligin boyu iyice kısalmışken, 6 maç kalmışken böylesine bir maçta puan almak doğruyu söylemek gerekirse bizim için önemliydi. Çok net pozisyonlarımız vardı. Son dakikalarda iki tane net pozisyon. Onlardan biri olsaydı bugün galibiyetle ayrılmış olacaktık. Olmadı ama bir puan da bu kadar iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı önemli diye düşünüyorum."

Kaleci tercihini Serhat Öztaşdelen'den yana kullanmasına ilişkin soru üzerine, Serhat'a güvendiğini dile getiren İnan, "Şu an en hazır kalecimiz olduğu için ona forma verdim. Görevini de iyi yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, bir gazetecinin, taraftarın oyunculara tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine, "Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Oyuncularım taraftarlarımız için mücadele ediyor. Ancak saha içinde oyuncuların kendi taraftarından tepki görmesi kolay aşılabilecek bir durum değil. Bu şartlarda bulunduğumuz yerin değerli olduğunu düşünüyorum ve taraftarlarımızdan destek bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, ligin 29. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın güçlü yönlerini biliyoruz. Çalışacağız. Eğer doğru bir duruş ve agresif bir oyun ortaya koyarsak tabii ki puan ya da puanlar almak için çabalayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi biz hangi maça çıkarsak çıkalım rakip ayırt etmeksizin oyuna tutunmaya ve oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Galatasaray maçı da o maçlardan bir tanesi. Aynı zamanda benim için duygusal bir maç olacak. Hayatımın büyük bir bölümünü orada geçirdim. Çok önemli başarılar kazandım. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım. Sağ olsunlar. Benim için ayrıca duygusal bir maç olacak. Onun için de orada olmak için sabırsızlanıyorum. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:11:02. #7.13#
SON DAKİKA: İnan: 'Bir puan önemliydi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.