İncirliova\'da EuroBasket Final Heyecanı

İncirliova'da vatandaşlar, Yahya Ümit Orbay Meydanı'na kurulan dev ekranda, A Milli Basketbol Takımının EuroBasket final maçını izledi.

İncirliova Belediyesi tarafından Yahya Ümit Orbay Meydanı'na dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımının finalde karşılaştığı Almanya maçını izledi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da vatandaşlara birlikte maçı izledi. Milli takımın heyecanına ortak olan Başkan Kaya ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi. A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İncirliova'da maçı dev ekranda izleyen vatandaşlar, Başkan Kaya'ya teşekkür etti. - AYDIN