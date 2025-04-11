İncirliova Geleneksel Boğa Güreşleri 13 Nisan\'da Düzenleniyor

İncirliova, 13 Nisan Pazar günü büyük bir heyecana sahne olacak. İncirliova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek İncirliova Geleneksel Boğa Güreşleri organizasyonu, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm boğa güreşi tutkunlarını bu görkemli organizasyona davet etti. Başkan Kaya, "Anadolu'nun farklı illerinde de düzenlenen, sıkı takipçileri olan boğa güreşleri, Ege'nin ve Efeler Diyarı Aydınımızın köklü geleneklerinden biri. Bu kültürel mirasımızı yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için 13 Nisan Pazar günü düzenleyeceğimiz İncirliova Geleneksel Boğa Güreşlerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Yüz civarında pehlivan boğanın arenaya çıkacağı etkinlikte, farklı kategorilerde çok sayıda kupa için kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Boğa güreşi tutkunları pehlivan boğaların hünerlerini sergileyecekleri mücadeleleri heyecanla takip edecek. - AYDIN