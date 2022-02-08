İneboluspor Kulübünden hentbol maçındaki kavgayla ilgili açıklama

İneboluspor Kulübünden Çaykur Rizespor Kulübü Hentbol Takımı maçında yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, olayın iki sporcu arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kaynaklandığını ifade edildi.

İneboluspor Kulübünden Çaykur Rizespor Kulübü Hentbol Takımı maçında yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. İneboluspor Kulübünün üzgün olduklarının ifade edildiği açıklamada, "İneboluspor kafilemiz olarak Rize'ye gittiğimizde Çaykur Rize Spor yönetici, Antrenör ve diğer etkenlerden asla kötü bir tavır, saygısızlık veya kabullenemeyeceğimiz bir hareket görmedik. Aksine Rize bize kucak açtı. Çaykur Rizespor antrenör, salon görevlileri, sporcular bize yardımcı oldular. Bu haber doğru değildir. İki sporcunun birbirleriyle diyalogları ve yanlış anlaşılmadan kaynaklıdır" denildi.

Çaykur Rizespor ve İneboluspor arasındaki herhangi bir anlaşmazlık olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahada olan tabi ki cezasız kalmaz, kalmamalıdır. Bu olayı başlatan sporcular gerekli cezayı alacaklardır. Yaşananların Rize'deki maçla alakası yoktur. Maç bittikten sonra iki sporcunun tebrikleşme esnasında birbirlerini yanlış anlamalarıdır. Rize halkı ve Çaykur Rizespor bize Rize'de kucak açtı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." - KASTAMONU