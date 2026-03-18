İnegölspor\'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz

2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren İnegölspor'da İsmail Güldüren'den boşalan teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da yeni teknik direktör Koray Palaz için imza töreni düzenlendi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, başkan Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "2025-2026 sezonuna İnegöl'ümüzün evladı dediğimiz İsmail Güldüren hocamızla başlamıştık. Erbaa maçına kadar kendisiyle güzel günler geçirdik. İnsan inandığı insanla yola çıkmak ister. Koray hocamı da dün davet ettim, bugün sağ olsun kendisi geldiği zaman İsmail hocamda da dediğim gibi para konuşmam. Koray hocamın da özellikle o kelimesi oldu. 'Ben para konuşmam, ne uygunsa onu verirsiniz' dedi. Bizlerin de böyle dışarıda dostlar biriktirmesi kendi açımızdan hoşumuza gidiyor. Çünkü İnegölspor özellikle bu sene ne kadar hedefe gitsek de mali disiplinden de taviz vermek istemedik. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz, zorlu bir ekonomi var. İnşallah bu senede başarılı bir şekilde Play-Off'u bitirmiş şekilde olacağına inanıyorum" dedi.

Sezonun kalan maçlarında takımı Koray Palaz'a emanet ettiklerini ifade eden Ademoğlu, "Takımızın tekrar Play-Off'un içine gireceğinden şüphemiz yok. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.

'TARAFTARIN GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR'

Sezon sonuna anlaşma imzalayan teknik direktör Koray Palaz da "Burada hizmet eden bir ekip vardı. İsmail Hoca sadece futboldan değil, futbolun dışında da dönem dönem sohbet ettiğimiz bir meslektaşım. Takımı getirdiği nokta, kendisinin ve ekip arkadaşlarının takımı getirdiği nokta var. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuçta futbolun içerisinde ne kadar bir yere gitmek varsa oradan ayrılmak da olabiliyor. Bu anlamda huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun, bir kere 42 yıllık bir camia uzun yıllardır bu liglerde mücadele ediyor. Bir üst ligi gördü, dönem dönem burada gelip çok zor zamanlar içerisinde müsabakalara çıktık. Özellikle geçen sezon, hafızalarımda kalan müsabakalardan birisi ki orada sonradan bir sükunet sağlandı ama kolay bir müsabaka olmamıştı. Burası her zaman zor bir deplasmandı, iklimi zordur, taraftarı zordur. Ama biz bugün bu zorlukları kolaya çevirmek istiyoruz. Kendi lehimize çevirmek istiyoruz. O yüzden taraftarın gücüne çok ama çok ihtiyacımız olduğu bir sürece giriyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından resmi sözleşmeye imzalar atıldı. Koray Palaz'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak Birol Hikmet, Batuhan Kemal Bakıcı, Yunus Emre Aslan, Caner Taban, Erdi Kaloğlu ve İsmail Hakan Gökkaya görev yapacak.