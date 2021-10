HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Türk Telekom: 61-80

HAKEMLER: Emin Moğolkoç, Sinem Tetik, Ali Köseoğlu

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Mutlu Merthan 7, Andric Mihajlo 7, Buckner Eric 6, Ayberk Olmaz 19, Camplel Orlondo 11, Donatas Tarolis 2, Bilgehan Diril, Efe Ergi Tırpancı 8, Efe Beşok 1

TÜRK TELEKOM: Perez Alex Daniel 3, Harrıson Malik, Berk Demir 2, Ellis Hummes 17, Dawkins Lafell 18, Batuhan Acar, Samet Geyik 8, Johnson Markeis 5, Dorukhan Engindeniz 10, Can Uğru Öğüt 17, Sadettin Donat 1. Periyot: 18-11Devre: 29-313. Periyot: 42-59M.S: 61-80

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 18 ay sonra ilk kez taraftarı önünde maça çıktı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Türk Telekom'u konuk eden Keçiler maça iyi başladı. İkinci çeyrekte öne geçen Telekom, farkı açınca Afyon Belediyespor rakibi yakalayamadı ve Türk Telekom 19 sayı farkla maçı 80-61 kazandı.ING Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında oynanan mücadelenin ilk periyoduna iki takım da sert ve agresif savunma anlayışıyla başladı. Karşılıklı hücumlardan 2,5 dakikalık dilim boş geçilirken ilk sayı Ellis ile Türk Telekom'dan geldi. Ellis'in 2 sayılık isabetine HDI Sigorta Afyon Belediyespor Andrıc'ın 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Kısır geçen ilk periyodun 5.13 saniyesi 5-6 Türk Telekom üstünlüğü ile geçildi. Mola dönüşünde Ayberk Olmaz ve Campbell'in 3 sayılık dış atışlardan kaydettiği sayılarla vites yükselten HDI Sigorta Afyon Belediyespor 9-0'lık seriyle skoru 14-6'ya getirdi. Uğur Can Öğüt'ün üst üste bulduğu 5 sayılık seriyle farkı eritmeye çalışan Türk Telekom'un serisini Ayberk Olmaz 3 sayılık dış atışla sonlandırarak ilk çeyrek sonucunu belirledi: 18-11.İkinci periyoda konuk ekip Türk Telekom daha agresif başladı. Hücumda ilk periyoda oranla daha etkili olan Türk Telekom 7-2'lik seri yakalayarak skoru 20-18'e getirdi. Uğur Can Öğüt liderliğinde hücumlarda etkisini artıran konuk ekip devrenin bitimine 1 dakika 54 saniye kala 27-27 eşitliği yakaladı. Ritmini kaybeden HDI Sigorta Afyon Belediyespor skor üretmekte zorlandığı bu periyotta Mutlu ve Efe Ergi ile ayakta kalmaya çalışsa da Türk Telekom devreye 29-31 önde girdi.Karşılaşmanın üçüncü periyoduna da etkili başlayan Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un top kayıplarında Ellis, Dawkins ve Uğur Can Öğüt'ün sayılarıyla farkı açmayı başardı. 18-5'lik seriyle skoru 34-48'e getiren Türk Telekom domine ettiği üçüncü çeyreği 42-59 önde tamamladı.

Maçın final çeyreğine iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor Campbell, Mutlu ve Buckner ile farkı eritmeye çalışsa da Türk Telekom Jonshon, Dawkıns, Ellis ve Uğurcan Öğüt ile sayı üretti. Maçın son saniyelerinde ise iki ekip de topu bırakarak süre bitmeden mücadeleyi tamamladı.

