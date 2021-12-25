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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

25.12.2021 14:43
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Yiğit GönültaşHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 16, Onur Özkapıcı 18, Alp Özbudak 2, Hüseyin Çevirgen 11, Kayra Can Müezzinoğlu, Arif Şengül 3, Kadir Han Ayhopa, Tuncay Boyacıoğulu, Bilal Buğra Kaban,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 16, Onur Özkapıcı 18, Alp Özbudak 2, Hüseyin Çevirgen 11, Kayra Can Müezzinoğlu, Arif Şengül 3, Kadir Han Ayhopa, Tuncay Boyacıoğulu, Bilal Buğra Kaban, Ahmet İkbal Demir, Melih Eren Kızılgöl, Yusuf Ali Türkoğlu 5

Frutti Extra Bursaspor: Needham 7, Onuralp Bitim 19, Hayes 6, Brown 20, Ayberk Olmaz 12, Tarık Sezgün 6, Mithat Can Özalp 10, Ömer Utku Al, Akif Egemen Güven 8, ???????Dudzinski 10, Yağızhan Selçuk 10

1. Periyot: 12-29

Devre: 28-58

3. Periyot: 43-73

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 108 - 55 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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