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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

29.01.2022 15:07
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat BükerBahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi ÖzdemirGalatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi Özdemir

Galatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost 19, Purcell 11, Kravish 12, Emir Kabaca 13, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Ege Arar, Canberk Kuş

1. Periyot: 30-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 75-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Solomon, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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