Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker
Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi Özdemir
Galatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost 19, Purcell 11, Kravish 12, Emir Kabaca 13, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Ege Arar, Canberk Kuş
1. Periyot: 30-27
Devre: 51-46
3. Periyot: 75-67
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti.
Kaynak: AA
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