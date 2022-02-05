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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

05.02.2022 15:01
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Serhat BükerPınar Karşıyaka: Taylor 16, Yunus Sonsırma 6, Colson 14, Burak Can Yıldızlı 4, Tyus 6, Can Korkmaz 16, M'Baye 9, Mahir Ağva 11, Berkan Durmaz 2, Ali Efe BarışGaziantep Basketbol: Peterson 11, İsmail...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Taylor 16, Yunus Sonsırma 6, Colson 14, Burak Can Yıldızlı 4, Tyus 6, Can Korkmaz 16, M'Baye 9, Mahir Ağva 11, Berkan Durmaz 2, Ali Efe Barış

Gaziantep Basketbol: Peterson 11, İsmail Cem Ulusoy 15, Gulley 18, Orhan Haciyeva, Kaba 18, Robinson 4, Leon Harun Apaydın, Doyle 10

1. periyot: 30-23

Devre: 43-33

3. periyot: 66-50

5 faulle çıkanlar: 35.46 Gulley, 38.45 Doyle (Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 84-76 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 22-16 önde girdiği periyodu 30-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 18 sayılık farka (43-25) ulaştığı periyodu 43-33 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 22. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 42-43. Can'ın hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açan Pınar Karşıyaka, 17 sayılık (63-46) farka ulaştığı periyodu 66-50 önde tamamladı.

Son periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya yükselten (71-50) Pınar Karşıyaka önünde 13-0'lık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı 8 sayıya kadar indirdi: 63-71. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, vertigo rahatsızlığı nedeniyle takımın başında sahaya çıkamadı. Açık'ın yerine yardımcı antrenör Rifat Murat Kaya görev yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mustafa Kemal Atatürk, Emin Moğulkoç, Karşıyaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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