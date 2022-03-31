ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

31.03.2022 10:34
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

2 Nisan Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor- Frutti Extra Bursaspor (Enka)

18.00 Darüşşafaka- Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 TOFAŞ- Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 Nisan Pazar:

15.30 Galatasaray Nef- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

20.15 Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

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Kaynak: AA

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