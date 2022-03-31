ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
2 Nisan Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Aliağa Petkimspor- Frutti Extra Bursaspor (Enka)
18.00 Darüşşafaka- Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.15 TOFAŞ- Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
3 Nisan Pazar:
15.30 Galatasaray Nef- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)
20.15 Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
Kaynak: AA
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