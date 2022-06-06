ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi başlıyor - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

06.06.2022 11:16
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

8. kez play-off final serisinde karşılaşacaklar

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

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Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi başlıyor - Son Dakika

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