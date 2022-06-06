Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi başlıyor - Son Dakika

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