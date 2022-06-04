Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Larkin 28, Micic 14, Bryant 13, Moerman 10, Dunston 14, Erten Gazi 6, Singleton 10, Buğrahan Tuncer 8, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

Galatasaray Nef: Dee Bost 14, Trimble 10, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 11, Blackshear 9, Ndour 20, Canaan 5, Okben Ulubay, Canberk Kuş 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 2, Ege Tan Yıldızoğlu

1. Periyot: 26-26

Devre: 51-42

3. Periyot: 81-53

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakika içinde 5-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Galatasaray, dış atışlardan bulduğu 3 isabetle 4. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 7-13. Kalan bölümde iki takım da pota altından skor üretti. Anadolu Efes, son saniyede kazandığı faul atışlarını Bryant ile sayıya çevirdi ve ilk periyot 26-26 beraberlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla etkili oldu. Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketlerle karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in isabetli dış atışıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda Galatasaray Nef'e büyük üstünlük kuran Anadolu Efes, milli basketbolcu Larkin'in peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı açtı ve final çeyreğine 81-53 önde girdi.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Maçtan notlar

Karşılaşmanın 24. dakikasında Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Saha içinde ilk tedavisi yapılan Micic, sağlık görevlileri eşliğinde kenara alındı.

İlk yarıda sakatlanan Galatasaray'ın milli oyuncusu Göksenin Köksal da müsabakaya devam edemedi.