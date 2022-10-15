ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.10.2022 15:00
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Eyyüp Ayhan, Burak AktaşÇankaya Üniversitesi: White 8, Melike Yalçınkaya 5, Melike Tuğba Oral 9, Harris 21, Turner 8, İdil Türk 11, Gülse Uğur, Nilay AydoğanGalatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 10, Nacickaite 31, Jurjane...

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Eyyüp Ayhan, Burak Aktaş

Çankaya Üniversitesi: White 8, Melike Yalçınkaya 5, Melike Tuğba Oral 9, Harris 21, Turner 8, İdil Türk 11, Gülse Uğur, Nilay Aydoğan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 10, Nacickaite 31, Jurjane 14, Coates 6, Merve Uygül 3, Meltem Yıldızhan 8

1. Periyot: 21-15

Devre: 43-37

3. Periyot: 54-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-62 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde ikinci maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.

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Kaynak: AA

Melike Yalçınkaya, Işıl Alben, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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