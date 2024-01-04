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ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da düzenlenecek - Son Dakika
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ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da düzenlenecek

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlandıktan sonra ING Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belirlenecek. Çeyrek final müsabakaları 13-14 Şubat'ta yapılacak ve Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanan takımlar belirlenecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek.

ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya\'da düzenlenecek
04.01.2024 - 22:39,
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Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak 15. hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlanacak ve ING Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli olacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA
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