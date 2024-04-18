İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan - Son Dakika
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Spor

İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan

İngilizler duyurdu! Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Liverpool\'dan

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını, siyah-beyazlıların sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ı takımın başına getirmek istediğini yazdı.

18.04.2024 18:54  Güncelleme: 18:58
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Bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kabus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyor. Kartal'ın teknik adam koltuğu için birçok isim geçerken, listedeki son ismi İngilizler duyurdu.

KLOOP'UN YARDIMCISI BEŞİKTAŞ'A

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders ile ilgileniyor. Lijnders, 2018'den bu yana Klopp'un yardımcılığını yapıyor. Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Alman hocanın ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmayı planlıyor.

İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan

BAŞKA TAKIMLAR DA İSTİYOR

Haberde, birçok kulübün 41 yaşındaki genç teknik adamı yakından takip ettiği ve siyah beyazlıların Lijnders ile ilenen son kulüp olduğu aktarıldı.

YARIM SEZON TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak giden ve 2018 yazında Klopp'un yanına geri dönen Pepijn Lijnders, o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.

Fernando Santos, Jürgen Klopp, Liverpool, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: kralını alıyoruz hayırlı olsun NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 11 25 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: O krala bide soytarı lazım 50 milyon Galatasaraylı olarak seni seçtik 11 34 Galatasaray Spor kulübü: Başka bir şairde diyorduki Mini mini bir kuş konmuştu penceremde donmuştu Kuşsunuz kuşşşşşşşş 10 25 ferhat eser: nediyordu şair yürüyedur aslanım yürürkende yaslarım alayınız gelin 21 9 Sedat Bezmen: Jimnastikçiler isminizin hatırı olmasa küme düşeceksiniz..yatın kalkın federeasyon başkanına şükredin :))) 2 6
  • Bulent Cebeci: İLHAN PALUT a şans verilmeli başarılı bir teknik direktör. 22 10 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Sonra klupler neden borc bataginda hocayı degistireceginize biraz ahlakınızı degistirin komple yönetimin değişmesi lazim ! 16 10 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: ikinci GS vakasi desene aklıma gelmiyor. bir önce GS teknik direktöru Barcelona 3 13 Yanıtla Halil İbrahim Tüfekçi: Dominic Torrent 1 2
  • Gencer Guney: Sergen veya İlhan palut gelsin, yabancı gelirse bir yıl daha çöp olur 13 0 Yanıtla
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