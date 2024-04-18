İngilizler duyurdu! Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Liverpool\'dan

Spor

Bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kabus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyor. Kartal'ın teknik adam koltuğu için birçok isim geçerken, listedeki son ismi İngilizler duyurdu.

KLOOP'UN YARDIMCISI BEŞİKTAŞ'A

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders ile ilgileniyor. Lijnders, 2018'den bu yana Klopp'un yardımcılığını yapıyor. Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Alman hocanın ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmayı planlıyor.

BAŞKA TAKIMLAR DA İSTİYOR

Haberde, birçok kulübün 41 yaşındaki genç teknik adamı yakından takip ettiği ve siyah beyazlıların Lijnders ile ilenen son kulüp olduğu aktarıldı.

YARIM SEZON TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak giden ve 2018 yazında Klopp'un yanına geri dönen Pepijn Lijnders, o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.