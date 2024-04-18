Bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kabus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyor. Kartal'ın teknik adam koltuğu için birçok isim geçerken, listedeki son ismi İngilizler duyurdu.
The Athletic'in haberine göre Beşiktaş, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders ile ilgileniyor. Lijnders, 2018'den bu yana Klopp'un yardımcılığını yapıyor. Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Alman hocanın ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmayı planlıyor.
Haberde, birçok kulübün 41 yaşındaki genç teknik adamı yakından takip ettiği ve siyah beyazlıların Lijnders ile ilenen son kulüp olduğu aktarıldı.
2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak giden ve 2018 yazında Klopp'un yanına geri dönen Pepijn Lijnders, o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.
Son Dakika › Spor › İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan - Son Dakika
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