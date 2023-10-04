İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor - Son Dakika

İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:03

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği karşılaşmaya İngiliz basını geniş yer ayırdı. Kırmızı Şeytanlar'ın bu mağlubiyetle küçük düştüğünü belirten İngiliz basını, dünya devinin dibe vurduğunu yazdı.

Manchester United ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford'da karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazanırken İngiliz medyası Manchester United'ı yerden yere vurdu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

İngilizlerin ünlü gazetesi The Sun, Onan'nın performansından dem vururken, "Hojlund'un dublesine rağmen Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı." ifadelerini kullandı.

İngilizler şokta! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

Mirror ise, "Kırmızı Şeytanlar çöküşte" manşetiyle verdiği haberde Manchester United'ın küçük düşürücü bir yenilgi aldığını belirtti. Zaha'yı ön plana çıkaran Mirror, "Eski Crystal Palace oyuncusu, maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bazı kaşları kaldırdı ve söylemleri ev sahibi taraftarlarca hoş karşılanmadı. Şampiyonlar Ligi maçında Zaha'nın her topa dokunuşu yuhalama ve tepki ile karşılandı ancak son gülen eski United oyuncusu oldu." denildi.

İngilizler şokta! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor

"SON DÖRT MAÇINI KAZANMASI GEREKİYOR"

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nden çıkmasının zor olduğuna vurgu yapan Dail Express ise, "Galatasaray, Old Trafford'da ilk kez kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nden küçük düşürücü bir çıkış ile karşı karşıya olan United'ın son dört maçını kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngilizler şokta! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor - Son Dakika
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