Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen Galli teknik adam Rob Edwards ve ekibiyle yolların ayrıldığı, yerine Bilic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Slaven Bilic, Rob Edwards, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Watford'da Slaven Bilic dönemi - Son Dakika

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