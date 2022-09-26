Watford'da Slaven Bilic dönemi - Son Dakika
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Watford'da Slaven Bilic dönemi

26.09.2022 15:56
Watford'da Slaven Bilic dönemi

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevine Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevine Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen Galli teknik adam Rob Edwards ve ekibiyle yolların ayrıldığı, yerine Bilic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA

Slaven Bilic, Rob Edwards, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Watford'da Slaven Bilic dönemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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