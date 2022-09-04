Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Sheffield United, İngiltere Champiyonship'in 8. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

PELKAS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sheffield United'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Oliver McBurnie ve 75. dakikada Sander Berge kaydetti. Hull City'de ise Fenerabhçe'den kiralanan Pelkas ilk kez forma giydi. Yunan futbolcu 7. dakikada sarı-lacivertlilerden kadroya katılan bir başka futbolcu Ozan Tudan'ın yerine oyuna girdi.

HULL CITY, 12. SIRADA KALDI

Bu sonuçla beraber Sheffield United puanını 17'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Hull City 11 puanla 12. sırada kaldı.