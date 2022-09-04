Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Sheffield United, İngiltere Champiyonship'in 8. haftasında MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Sheffield United'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Oliver McBurnie ve 75. dakikada Sander Berge kaydetti. Hull City'de ise Fenerabhçe'den kiralanan Pelkas ilk kez forma giydi. Yunan futbolcu 7. dakikada sarı-lacivertlilerden kadroya katılan bir başka futbolcu Ozan Tudan'ın yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla beraber Sheffield United puanını 17'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Hull City 11 puanla 12. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi - Son Dakika