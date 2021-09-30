İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede patlayan akaryakıt krizinin mağdurlarından biri de efsane futbolcu Ronaldo oldu. Portekizli aracın şoförü ve korumaları, araca 7 saat boyunca tek benzin alamadı. Ronaldo'yu karşılamaya giden personel ekibi, benzin istasyonunda 7 saat bekledikten sonra bir damla benzin alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İngiltere'deki akaryakıt sıkıntısı maddi güç ayırt etmiyor. Manchester United efsanesi Paul Scholes, geçtiğimiz günlerde aracıyla yolda kalmış ve elinde bidonla benzin istasyonu aramıştı. Bu durum Ronaldo'ya da yansıdı. EKİBİ KARŞILAYAMADI Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği maçta tarih yazan Ronaldo, çıkışta beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ronaldo'nun şoförü ve korumaları, tam 7 saat benzin istasyonunda sıra bekledi. "YAĞMUR ALTINDA SAATLERCE BEKLEDİLER" Ronaldo'nun 220 bin pound değerindeki Bentley marka aracının 7 saat benzin beklediği belirtildi. Bir görgü tanığı, "Adamlar ikisi saatlerce yağmur altında bekledi. Bir damla benzin alamadan gittiler" dedi.

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