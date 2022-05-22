İngiltere'de şampiyon Manchester City - Son Dakika
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İngiltere'de şampiyon Manchester City

22.05.2022 20:59
İngiltere'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Aston Villa'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Liverpool'a 1 puan fark ile şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Aston Villa'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Liverpool'a 1 puan fark ile şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de 2021- 2022 sezonunda mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Son haftada Manchester City, sahasında karşılaştığı Aston Villa'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek ipi göğüsleyen taraf oldu. En yakın takipçisi Liverpool'a 1 puan fark atan City, 93 puanla 8. kez Premier Lig kupasını müzesine götürmüş oldu.

(İHA)

İngiltere'de şampiyon Manchester City
İngiltere'de şampiyon Manchester City
İngiltere'de şampiyon Manchester City

YORUMLAR
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Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı
Kaynak: İHA

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