İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Manchester City... Ortalama bir İngiliz kulübüyken Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan tarafından satın alınan Manchester City, son 12 sezonda yedi Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmayı başardı. Premier Lig'de son yıllarda yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan bir diğer takımsa Newcastle United oldu. Siyah-beyazlılar, bu satın alınmanın ardından dünyaca ünlü pek çok yıldız ismi kadrosuna kattı.
İngiltere'de kulüp satın alan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Türk iş insanı Ocak 2022'de İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın aldı. Türkiye'den birçok oyuncuyu kadrosuna katan İngiliz ekibi, Premier Lig'e yükselme play-off'una katılmak için mücadele ediyor.
Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre; İngiltere'den kulüp satın alanlar arasına Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt da katılıyor. Hollanda basınında yer alan habere göre, Kuyt, Hollanda futbolunun diğer efsane isimleri, Dennis Bergkamp, Henrik Larsson, Ronald Koeman ve Rob Jansen ile birlikte bir İngiliz takımını satın alacak.
Hangi takımı satın alacaklarını belirleyen ekibin görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Takıma Henrik Larsson teknik direktörlük yapacak, Koeman ise sportif direktör olacak. Ekip, kulübün ismini açıklamayı henüz doğru bulmazken, Londra'da olmadığını açıkladı.
Son Dakika › Spor › İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak - Son Dakika
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. edavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede yer almadı.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan polisler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Trafik yoğunluğunun arttığı şehirde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yapan polisler, bayram süresince günde ortalama 240 ekip ve 525 personelle görev yapıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan'a hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atina'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. Sakatlıkları bulunan Djiku, Yandaş ve King kadroya alınmadı.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5-6 turu ilk maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibi, galibiyetle sezonu 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
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