İngiltere, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İngiltere, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'yı mağlup ederek finale yükseldi

İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, Hollanda'yı 2-1 yenerek adlarını finale yazdırdıklarını ve İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Southgate, oyuncularının doğru kararlar aldığını ve ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirtti. Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ise İngiltere'nin tartışmalı bir VAR kararıyla kazandığı penaltının futbola zarar verdiğini savundu.

11.07.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Almanya'nın Dortmund kentinde oynanan yarı finalde Hollanda'yı 2-1 yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Southgate, "Oyuncularım maç içerisinde çok doğru kararlar aldı. Oyuncularımın kalitesinden ve karakterinden çok memnunum. Ortaya koyduğumuz oyundan dolayı çok memnunum." diye konuştu.

Turnuva boyunca İngiltere'ye oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen İngiliz teknik direktör, "Her şeyi doğru yapmadığım için özür dilerim ama bu hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

EURO 2024 finalinde İspanya ile karşılaşacak olan İngiltere'nin teknik adamı, "Taraftarlarımıza çok güzel bir gece yaşattık ama işimiz bitmedi. Buraya turnuvayı kazanmaya geldik. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Koeman: "Bence penaltı olmamalıydı"

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, İngiltere'nin tartışmalı bir VAR kararıyla penaltı kazandığını ileri sürerek, bu durumun futbola zarar verdiğini savundu.

Maçın 14. dakikasında İngiltere'nin VAR kararıyla kazandığı ve skora 1-1 eşitliği getirdiği penaltıyla ilgili eleştiride bulunan Koeman, "Bence penaltı olmamalıydı. Topa vurdu ve kramponlar temas etti. Doğru dürüst futbol oynayamadığımızı ve bunun VAR'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu gerçekten futbola zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ronald Koeman, Hollanda, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement