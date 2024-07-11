İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek EURO 2024 finaline çıktı

Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)
Hollanda: Verbruggen, Dumfries (Dk. 90+3 Zirkzee), de Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons (Dk. 90+3 Brobbey), Reijnders, Malen (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 35 Veerman)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Mainoo (Dk. 90+3 Gallagher), Rice, Saka (Dk. 90+3 Konsa), Trippier (Dk. 46 Shaw), Foden (Dk. 80 Palmer), Bellingham, Kane (Dk. 81 Watkins)
Goller: Dk. 7 Simons (Hollanda), Dk. 18 Kane (Penaltıdan), Dk. 90+1 Watkins (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 17 Dumfries, Dk. 87 Van Dijk, Dk. 90+1 Simons (Hollanda), Dk. 72 Bellingham, Dk. 86 Saka, Dk 90+4 Tripiier (Yedek kulübesinde) (İngiltere)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
7. dakikada Hollanda öne geçti. İngiltere yarı sahasında Rice'tan topu kapan Simons'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Pickford'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.
14. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saka'nın şutunda savunmadan seken topa Harry Kane vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanının dışına çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Zwayer, Kane'in şutu sırasında Dumfries'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1.
23. dakikada İngiltere ikinci golüne çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Foden'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Verbruggen'i de geçen topu çizgi üzerinden Dumfries uzaklaştırdı.
30. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Simons'ın sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas üzerinde Dumfries kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.
32. dakikada gelişen İngiltere atağında, Foden'ın Hollanda ceza sahası dışından ayak içiyle şutunda top, direkten auta çıktı.
65. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Veerman'ın sağ kanttan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerine düşen ve kaleye yönelen topu kaleci Pickford kornere çeldi.
90+1. dakikada İngiltere öne geçti. Palmer'ın pasıyla Hollanda ceza sahasında topla buluşan Watkins'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
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