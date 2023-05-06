Geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles resmen Kral oldu. Kral 3. Charles'ın tacını taktığı törende çalan marşı duyan futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı.
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni sırasında 1727'de Kral 2. George için George Frideric Handel tarafından bestelenen "Zadok the Priest" çaldı. O tarihten bu yana tüm taç giyme törenlerinde çalan ve bir gelenek haline gelen marş, futbolseverlere oldukça tanıdık geldi.
Futbolseverlere tanıdık gelen bu marş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi marşının esin kaynağı. Devler Ligi marşını besteleyen İngiliz besteci Tony Britten, Zadok the Priest'in ezgilerini kullandı. Sosyal medyada futbolseverlerin gündeme taşıdığı marş için yüzlerce yorum yapıldı.
Marş için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
Taç takma töreninden fotoğraflar:
Son Dakika › Spor › İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde çalan marşı duyan futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç ne zaman başlayacak? - Son Dakika