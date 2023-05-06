İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde çalan marşı duyan futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç ne zaman başlayacak? - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde çalan marşı duyan futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç ne zaman başlayacak?

06.05.2023 17:28

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral 3. Charles'ın tacını taktığı törende Şampiyonlar Ligi marşına esin kaynağı olan, "Zadok the Priest" çaldı. Marşı duyan futbolseverler büyük şaşkınlık yaşarken sosyal medyada "Maç ne zaman başlıyor?" ve "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Kral 3. Carles'ı tebrik ediyoruz." paylaşımlarında bulunuldu.

Geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles resmen Kral oldu. Kral 3. Charles'ın tacını taktığı törende çalan marşı duyan futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı.

1727 YILINDA BESTELENDİ

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni sırasında 1727'de Kral 2. George için George Frideric Handel tarafından bestelenen "Zadok the Priest" çaldı. O tarihten bu yana tüm taç giyme törenlerinde çalan ve bir gelenek haline gelen marş, futbolseverlere oldukça tanıdık geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNE ESİN KAYNAĞI OLDU

Futbolseverlere tanıdık gelen bu marş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi marşının esin kaynağı. Devler Ligi marşını besteleyen İngiliz besteci Tony Britten, Zadok the Priest'in ezgilerini kullandı. Sosyal medyada futbolseverlerin gündeme taşıdığı marş için yüzlerce yorum yapıldı.

Marş için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
Bu, Şampiyonlar Ligi'nin müziği değil mi?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Kral 3. Carles'ı tebrik ediyoruz.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
Başlama vuruşu ne zaman yapılacak?

Taç takma töreninden fotoğraflar:

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç takma töreninde çalan marşı duyan futbolseverler şaştı kaldı: Maç ne zaman başlayacak?
YORUMLAR
500
Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi

Prens Charles, Kraliçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde çalan marşı duyan futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç ne zaman başlayacak? - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Nereden nereye! Galatasaray'ı çalıştıran Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi
18:36 İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan İmamoğlu, kalabalığa böyle seslendi: Bu kararı yuhalayın ki bir daha kimse cesaret edemesin
18:21 Antalyaspor-Beşiktaş lig maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 Süper Lig'de kritik maç! Tempo çok yüksek
18:04 Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var
17:34 Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu
17:27 Kraliyet tacını giyen Kral III. Charles ve Kraliçe'den balkon konuşması! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var
17:22 Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, mizah konusu oldu! Espriler kırıp geçiriyor
17:19 Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet
17:09 Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 19:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde çalan marşı duyan futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç ne zaman başlayacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement