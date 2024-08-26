İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı menajeri Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti - Son Dakika
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İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı menajeri Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, kanserle mücadele ettiği bir süreçten sonra 76 yaşında hayatını kaybetti. Eriksson, İngiltere Milli Takımı'nı 5 yıl boyunca çalıştırarak üç uluslararası turnuvada çeyrek finale çıkarmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde 18 kupa kazanan Eriksson, hayatının son döneminde Liverpool'un başına geçme hayalini gerçekleştirmişti.

26.08.2024 18:24
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İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı menajeri Sven-Goran Eriksson 76 yaşında hayatını kaybetti. İsveçli Eriksson'a Ocak ayında kanser teşhisi konmuş ve "en iyi ihtimalle" bir yıl ömrü kaldığı açıklamıştı.

Sven-Goran Eriksson'un ölüm haberini kamuoyuna çocukları Lina and Johan açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Babamız Sven-Goran Eriksson bu sabah evinde huzur içinde hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastalığıyla cesurca mücadele ediyordu ama artık bu mücadele sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Sven-Goran Eriksson'un, hastalığını açıklaması sonrası İngiltere, İtalya, Portekiz ve İsveç'te çeşitli takımlarından davetler aldığı hatırlatıldı, "Bu hem onun hem de bizim için unutulmazdı. Sven'i hep iyi ve pozitif bir insan olarak hatırlayacağınızı umuyoruz" denildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Mark Bullingham da, Eriksson için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Starmer, "Sven-Goran Eriksson yıllar boyunca birçok kişiye neşe getirdi ve İngiliz futboluna yaptığı muazzam katkılarla hatırlanacak" derken, Mark Bullingham da "Çok üzücü bir gün. Sven tüm İngiltere taraftarlarına çok özel anlar yaşattı. Onun yönetiminde Münih'te Almanya'ya karşı alınan 5-1'lik galibiyeti kimse unutamaz" dedi.

Teknik direktörlük kariyerinde 18 kupa kazandı

Sven-Goran Eriksson, 5 yıl İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırdı.

İngiltere, Eriksson yönetiminde arka arkaya üç uluslararası turnuvada (2002 ve 2006 Dünya Kupaları ile 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek final oynadı.

27 yaşında futbolu bıraktıktan sonra treknik direktörlüğe başlayan Eriksson, 1981-1982 sezonunda İsveç'in Götoborg takımıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde 12 kulüp çalıştıran Eriksson'un kazandığı kupa sayısı 18.

Eriksson Benfica'yı 3 kez Portekiz'de şampiyon yaptı; İtalya'da ise Lazio ile 1999–2000 sezonunda Seria A şampiyonu oldu. Yine İtalya'da Roma, Sampdoria ve Lazio ile İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı. 1998-1999 sezonunda Lazio ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı.

Ölmeden hayalini gerçekleştirdi, bir maçlığına Liverpool'un başına geçti

Hayatı boyunca Liverpool'u destekleyen Eriksson, en büyük hayalinin Liverpool'un başına geçmek olduğunu söylemişti.

Hastalığının ortaya çıkması sonrası Eriksson Mart ayında, bir vakfın düzenlediği yardım maçında Ajax'la oynayan Liverpool'un bir maçlığına teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Eriksson bu ay yayımlanan "Sven" adlı belgeselinde futbolseverlere şu sözlerle veda etmişti:

"İyi bir hayatım oldu. Sanırım hepimiz biteceği günden, yani ölmekten korkuyoruz.

"Ama hayat ölümle de ilgili. Onu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelisiniz.

"Umarım sonunda insanlar: 'Evet, o iyi bir adamdı.' der. Ama herkes bunu söylemez. Umarım beni elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan pozitif bir adam olarak hatırlarsınız.

"Üzülmeyin, gülümseyin. Her şey için teşekkürler: Antrenörler, oyuncular, taraftarlar... Her şey harikaydı. Kendinize ve hayata iyi bakın, iyi yaşayın. Hoşça kalın."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı menajeri Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti - Son Dakika

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