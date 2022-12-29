Liverpool, PSV Eindhoven'dan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 42 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.
Transfer sonrası Cody Gakpo, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu muhteşem kulüpte oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Gakpo, 3 gol kaydetti. Gakpo, Dünya Kupası'ndaki şık golleriyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol, 18 asist üretti.
Son Dakika › Spor › Liverpool'dan taraftarına yeni yıl hediyesi! Dünya Kupası'nın yıldızı Gakpo formayı giydi - Son Dakika