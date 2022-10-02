Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi - Son Dakika
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Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi

02.10.2022 23:40
Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.

Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.

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Kaynak: AA

Wolverhampton Wanderers, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi - Son Dakika

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