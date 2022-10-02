Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Wolverhampton Wanderers, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage dönemi sona erdi - Son Dakika

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