Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı

Liverpool ile Bournemouth, Premier Lig'in 4. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

FIRMINO ŞOV YAPTI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45. dakikada Van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine), 62. dakikada Roberto Firmino 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz attı. Roberto Firmino 2 gol ve 3 asistle mücadelenin yıldızı oldu.

İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.