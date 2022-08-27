Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı - Son Dakika
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Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı

27.08.2022 19:05
Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bournemouth'u 9-0'lık skorla devirdi. 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Roberto Firmino, tarihi galibiyette başrolü üstlendi.

Liverpool ile Bournemouth, Premier Lig'in 4. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

FIRMINO ŞOV YAPTI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45. dakikada Van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine), 62. dakikada Roberto Firmino 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz attı. Roberto Firmino 2 gol ve 3 asistle mücadelenin yıldızı oldu.

Liverpool'dan Bournemouth'a tarihi fark! Her 10 dakikaya 1 gol düştü
Liverpool'dan Bournemouth'a tarihi fark! Her 10 dakikaya 1 gol düştü

İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Liverpool'dan Bournemouth'a tarihi fark! Her 10 dakikaya 1 gol düştü
Liverpool'dan Bournemouth'a tarihi fark! Her 10 dakikaya 1 gol düştü
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Bournemouth, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı - Son Dakika
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