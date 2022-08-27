Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı

Liverpool ile Bournemouth, Premier Lig'in 4. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45. dakikada Van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine), 62. dakikada Roberto Firmino 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz attı. Roberto Firmino 2 gol ve 3 asistle mücadelenin yıldızı oldu.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.
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