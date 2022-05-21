İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçları büyük heyecana sahne olacak. Saat 18:00'de başlayacak olan tüm karşılaşmaların bitimiyle şampiyon ve düşen takımlar kesinlik kazanacak.

CITY'NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluğun en büyük adayı Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Manchester ekibi 3 puanı hanesine yazdırdığı takdirde, ikinci sıradaki Liverpool'un maçına bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

LIVERPOOL SÜRPRİZ PEŞİNDE

89 puanla lideri 1 puan geriden takip eden Liverpool'da ise hedef Wolverhampton'u yenerek City'nin puan kaybetme olasılığında şampiyon olmak. Diğer takımlar ise Avrupa Kupalarına katılmak için puan durumunda yerini sağlamlaştırmak için son hafta maçlarına çıkıyor.

LİGDEN DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

Ligin düşme hattında ise Norwich City ve Watford'un ligde kalma şansı kalmadı. Leeds United ise şansını son haftaya sakladı. Brentford deplasmanına gidecek olan Leeds United ligde kalmak için 3 puan alarak, Newcastle United ile karşılaşacak Burnley'in puan kaybetmesini bekleyecek.