İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Afrika Uluslar Kupası finalinde oynanan Fas–Senegal karşılaşmasında tribünde yaşanan gerginliğe ait yeni görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Faslı görevlilerin bir Senegalli taraftarı tribünden çıkarmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

SERT MÜDAHALE VE TEKMELER TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntülerde, görevlilerin Senegalli taraftara sert şekilde müdahale ettiği, taraftarın yerdeyken tekmelendiği anlar dikkat çekti. Senegalli taraftarlar, arkadaşlarını korumak için araya girerek müdahaleyi durdurmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda futbolsever ve kullanıcı, tribündeki müdahaleye sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, güvenlik görevlilerinin orantısız güç kullandığı yönünde eleştiriler öne çıktı.

SENEGAL ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Sahadaki mücadelede Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Final maçının ardından günler sonra ortaya çıkan tribün görüntüleriyle ilgili olarak şu ana kadar organizasyon yetkililerinden veya ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.