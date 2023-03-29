Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika
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Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak

29.03.2023 13:11

Inter, Atalanta forması giyen Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. İtalyan devinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milan Skriniar'ın yerini milli yıldızla doldurmak istediği öğrenilirken Merih, Inter'e imza atması durumunda bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

Atalanta formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral'a sürpriz bir talip çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan devi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Milan Skriniar'ın yerine Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Milli futbolcu, Inter'e imza atması halinde Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

22 MAÇA ÇIKTI

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 22 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu mücadelelerde takımına 1 gollük katkı sağladı.

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Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika
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