Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak

Atalanta formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral'a sürpriz bir talip çıktı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan devi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Milan Skriniar'ın yerine Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Milli futbolcu, Inter'e imza atması halinde Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.
Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 22 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu mücadelelerde takımına 1 gollük katkı sağladı.
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