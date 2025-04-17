Inter, Bayern Münih'i 2-2 ile geçerek yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayan Inter sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter ve Bayern Münih San Siro'da karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Bayern Münih, deplasmanda tur ararken, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak amacıyla sahaya çıktı.

Kontrollü geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise her iki takımda daha çok risk alarak sahada yer aldı.

Maçın 52'inci dakikasında ceza sahasına giren Kane usta işi bir çalımla defansı geçerek şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

58'inci dakikada ise Martinez sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Dimarco'nun köşe vuruşunda savunmadan gelen topu önünde bulan Lautaro Martinez topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

61'inci dakikada korner kazanan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Hakan'ın köşe vuruşunda Pavard kafayla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

76'ncı dakikada Gnabry'nin ortasında Eric Dier kafa vuruşu ağlarla buluştu skora yeniden eşitlik geldi: 2-2.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.