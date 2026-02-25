Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu - Son Dakika
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
25.02.2026 08:12  Güncelleme: 08:21
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Norveç'in Bodo/Glimt takımı, İtalyan devi Inter'i 2-1 yenerek toplamda 5-2'lik skorla bir üst tura çıktı. 40 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Bodo/Glimt, Avrupa'da peri masalını sürdürdü. Inter'in iki maçtan önce de yayınladığı anakonda temalı tanıtım videosu ise elenmenin ardından 'ters tepti' yorumlarına neden oldu. Bodo/Glimt'in bir sonraki turdaki rakibi Manchester City ya da Sporting olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Inter ile Bodo/Glimt Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Norveç temsilcisi 2-1 kazandı ve toplamda 5-2'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.

40 BİN NÜFUSLU ŞEHRİN TAKIMINDAN TARİHİ BAŞARI

İlk maçı 3-1 kazanan Bodo/Glimt, rövanşta da etkili bir performans sergiledi. Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Jens Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen attı. Inter'in tek golü ise 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Toplam skorda 5-2 üstünlük kuran Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde yoluna devam etti. 40 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Norveç temsilcisi, Avrupa'da "peri masalını" sürdürdü.

"VİDEO TERS TEPTİ" YORUMLARI

Inter'in maçlardan önce yayınladığı anakonda temalı tanıtım videosu büyük ses getirmişti. Ancak elenmenin ardından sosyal medyada "Video ters tepti" ve "Bodo'yu hafife aldılar" yorumları yapıldı.

Bodo/Glimt'in bir sonraki turdaki rakibi Manchester City ya da Sporting olacak. Son 16 kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Son Dakika Spor Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

