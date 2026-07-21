Inter Turku, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Finlandiya ekibi Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Vesa Vasara yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Düz koşularla süren idman, pas ve top sürme çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Finlandiya takımının yarınki mücadelenin taktiği üzerine çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı.
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