Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu

24.03.2026 17:12
Çekya’da UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda başlatılan ve alt liglerden üst liglere kadar uzanan dev şike operasyonunda 40’tan fazla kişi hakkında işlem yapılması beklenirken, 3 yıldır süren soruşturma Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı.

ALT LİGLERDEN ZİRVEYE KADAR UZANIYOR

UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, gençlik liglerinden birinci lige kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Skandalın futbolun her kademesine yayıldığı ifade edildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON BAŞLADI

Çek Polisi, sabahın erken saatlerinde özellikle Moravya bölgesine odaklanan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ülke genelinde çok sayıda noktada eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.

“TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONU”

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, yürütülen soruşturmanın ülke futbol tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğunu açıkladı. Trunda, sürecin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini ve çok sayıda kişinin soruşturmaya dahil olduğunu vurguladı.

40’TAN FAZLA İSİM HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında oyuncular, hakemler, kulüp yetkilileri ve gençlik ligi temsilcileri dahil olmak üzere 40’tan fazla kişi hakkında işlem başlatılmasının beklendiği bildirildi.

FUTBOL DÜNYASI ALARMDA

Operasyonun büyüklüğü ve kapsamı, Avrupa futbolunda büyük bir endişe yaratırken, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği konuşuluyor.

Spor, Son Dakika

