Interpol'ün aradığı devlet başkan yardımcısı ilk 11'de sahaya çıktı! Federasyon ceza yağdırdı

Interpol tarafından aranan Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe'i formasıyla Honduras ekibi Olimpia karşısında forma giydi. Yaşanan olayların ardından CONCACAF, hem Brunswijk'in takımı Inter Moengotapoe'nin hem de rakibi Honduras ekibi Olimpia'nın bu yılki turnuvadan men edildiğini açıkladı.

SOYUNMA ODASINDA RAKİP TAKIM OYUNCULARINA PARA DAĞITTI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 60 yaşındaki Brunswijk, 21 Eylül'de oynanan maçta takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı. Brunswijk'in oğlu Damian Brunswijk de Inter Moengotapoe formasını terletmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Devlet Başkan Yardımcısı Brunswijk'in, 6-0'lık mağlubiyetin ardından rakip takım oyuncularına para dağıttığı görülmüştü. CONCACAF, maçtan bir gün sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

MÜSABAKALARA KATILMASI 3 YIL YASAKLANDI

Konfederasyon her iki takımı da müsabakalardan men etmesinin yanı sıra Brunswijk'in, düzenledikleri herhangi bir maça katılmasını üç yıl boyunca yasakladı. Soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili başka kişilerin de cezalandırılabileceği açıklandı.

RONNİE BRUNSWİJK KİMDİR?

Brunswijk, 1986-1992 yılları arasındaki Surinam İç Savaşı'nda aktif rol oynamıştı. Brunswijk, savaşın ardından kokain kaçakçılığı sebebiyle Hollanda'da 8 yıl, Fransa'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Interpol, Devlet Başkan Yardımcısı hakkında 2020'de tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak Surinam yurttaşlarını iade etmediği için bu karar uygulanamıyor.