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İpekyolu Belediyesi Van'da U14 ve U16 Kız Basketbol Ligi Şampiyonu - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi Van'da U14 ve U16 Kız Basketbol Ligi Şampiyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 ve U16 Kız Kulüpleri 2024 Sezonu Basketbol Ligi'nde, İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Van il birincisi oldu. Van 2024 Sezonu Kız Basketbol U14 ve U16 Şampiyonası'nda İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü, birinci olarak kupa ve madalya töreninde ödüllerini aldı. Antrenörler, takımın azimli ve gayretli olduğunu ve Türkiye finallerinde şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti. İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Kız Basketbol U14 ve U16 takımları, Şanlıurfa'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Van'ı temsil edecek.

İpekyolu Belediyesi Van\'da U14 ve U16 Kız Basketbol Ligi Şampiyonu
26.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:36
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Türkiye Basketbol Federasyonun düzenlediği U14 ve U16 Kız Kulüpleri 2024 Sezonu Basketbol Ligi'nde, İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Van il birincisi oldu.

3 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 25 Ocak 2024 tarihinde oynanan müsabakalarla sona eren Van 2024 Sezonu U14 ve U16 Kızlar Basketbol Ligi'nin kupa ve madalya töreni Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı. Van 2024 Sezonu Kız Basketbol U14 Şampiyonası Van İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü olurken, U16 Kızlar Basketbol şampiyonasında da birinci yine İpekyolu Belediyesi Spor Kulübünün oldu.

Kupa töreninde birinci olan İpekyolu Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımının şampiyonluk kupasını Kulüp Başkanı Birol Duman verirken, U14 Kız Basketbol Takımının kupasını ise İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay verdi.

Namağlup olarak yolunda ilerleyen 12-14 yaş aralığındaki kız basketbol takımının antrenörleri Uğur Saatçioğlu ile Hüseyin Polat, basketbol takımındaki kızların çok azimli ve gayretli olduklarını, antrenmanlarda ise çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, bölge şampiyonluğundan da başarılı bir şekilde ayrıldıktan sonra Türkiye finallerinde şampiyon olmak istediklerini bildirdiler.

İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü Kız Basketbol U14 ve U16 takımları 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde bölge şampiyonası maçlarında Van'ı Şanlıurfa'da temsil edecek. - VAN

Kaynak: İHA
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