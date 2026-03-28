Ipswich Town Başkanı'ndan Farage için Özür

İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town Kulübü'nün başkanı Mark Ashton, aşırı sağcı Reform UK lideri Nigel Farage'ın statlarına yaptığı ziyaret nedeniyle "kayıtsız şartsız" özür diledi.

Ashton, internet sitesinde yayımlanan videoda kulübün bu olaydan "çıkarması gereken dersler" olduğunu belirterek "Hepimiz için çok zor bir hafta olduğunun farkındayım. Personelimiz incinmiş durumda, taraftar kitlemizin bir kısmı incinmiş durumda ve yerel topluluğumuzun bazı kesimleri de aynı şekilde. Bu beni fazlasıyla üzüyor. Bunun için, kayıtsız şartsız özür dilerim ve üzgün olduğumu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Ipswich Town'ın maçlarını oynadığı Portman Road'u ziyaret eden Reform UK lideri Farage, burada fotoğraflar çektirmiş ve kulübe bu sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesinde başarılar dilediği video paylaşmıştı.

Kulüp, aşırı sağcı liderin stada resmi olarak davet edilmediğini açıklarken ABD merkezli The Athletic, Farage'a yönelik davetin kulüp başkanı Ashton'ın bir iş ortağı tarafından yapıldığı ve bu kişinin kulübün operasyon direktörü Luke Werhun ve Farage ile öğle yemeği yediği bilgilerini paylaştı.

Haberde ayrıca, başbakanlık konutunu ima eden 10 rakamının yer aldığı, üzerinde "Farage, 10" yazılı 6 adet formanın Farage'a hediye edildiği iddia edildi.

Ipswich Town, Championship'te 69 puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk 2 takımın doğrudan Premier Lig'e yükseldiği statüde, 3-6. sıradaki takımlar, play-off mücadelesi veriyor.