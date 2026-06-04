İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılacak - Son Dakika
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İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılacak

04.06.2026 11:22
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İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvaya katılacağını duyurdu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak İran, bu turnuvada 7. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek İran; ABD ve İsrail'in saldırıları sebebiyle organizasyona katılmayacağını duyurmuştu. Ancak yapılan ateşkesin ardından İran, turnuvada yer alacağını açıkladı.

İran'ın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İranlı teknik adam Amir Ghalenoi'nin çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde 2. turda Özbekistan, Türkmenistan ve Hong Kong'la aynı grupta yer aldı. 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İran Milli Takımı, 3. Tur'a yükselme hakkı kazandı.

Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda mücadele eden İran; Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kırgızistan ve Kuzey Kore'yle aynı grupta yer aldı.

10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İran, tek yenilgisini Katar deplasmanında yaşarken grubu 23 puanla zirvede tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

İran'ın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İran-Kırgızistan: 1-0

Birleşik Arap Emirlikleri-İran: 0-1

Özbekistan-İran: 0-0

İran-Katar: 4-1

Kuzey Kore-İran: 2-3

Kırgızistan-İran: 2-3

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 2-0

İran-Özbekistan: 2-2

Katar-İran: 1-0

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av

P

İran

10

7

2

1

19

8

11

23

Özbekistan

10

6

3

1

14

7

7

21

Birleşik Arap Emirlikleri

10

4

3

3

15

8

7

15

Katar

10

4

1

5

17

24

-7

13

Kırgızistan

10

2

2

6

12

18

-6

8

Kuzey Kore

10

0

3

7

9

21

-12

3

Savaşın gölgesinde Dünya Kupası kararı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'a İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda gözleri İran Milli Takımı'na çevirdi.

Savaş devam ederken mart ayında Antalya'da kamp ve hazırlık maçları yapan İran Milli Takımı'nın güvenlik sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacağı duyurulmuştu.

Ancak yaşanan ateşkesin ardından İran, milli takımının Dünya Kupası için ABD'de olacağını duyurdu.

Gol makinesi Taremi

İran Milli Takımı'nda Olympiakos forması giyen Mehdi Taremi, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 16 gol kaydeden Taremi, Dünya Kupası'nda takımının en önemli gol ayağı olacak.

Taremi dışında daha önce Bayer Leverkusen ve Roma formalarını da giyen Shabab Al-Ahli oyuncusu Sardar Azmoun da İran'ın önemli kozları arasında.

Dünya Kupası geçmişi

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 18 maça çıkan İran, bu karşılaşmalardan 3'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İran, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 31 gol gördü.

İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1978 - İlk tur

1998 - İlk tur

2006 - İlk tur

2014 - İlk tur

2018 - İlk tur

2022 - İlk tur

Kadro

Kaleci: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defans: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)

Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)

Forvet: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)

Maç takvimi

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar:

22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılacak - Son Dakika

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